РИАМО - 25 июл. В Черемушках на улице Каховка построят торговый комплекс с 9 кинозалами и ресторанным двориком на 200 мест, говорится в сообщении комитета государственного строительного надзора города Москвы.

«Выдано разрешение на строительство многофункционального комплекса с паркингом на юго-западе Москвы. Объект возведут по адресу: улица Каховка, дом 29А», - говорится в сообщении.

По проекту, торговый центр разместится в нежилом двухэтажном помещении, которое реконструируют и увеличат этажность до пяти этажей. Внутри комплекса создадут большой атриум, объединяющий все этажи, установят панорамные лифты и эскалаторы.

«На первых трех этажах разместятся торговые площади, комнаты матери и ребенка, на четвертом и пятом, кроме магазинов, откроется кинотеатр с 9 кинозалами и зона фаст-фуда на 200 мест», - говорится в сообщении.

Автомобильная парковка на 412 мест займет три подземных уровня. Предполагается, что въезд на территорию торгового комплекса будет с Севастопольского проспекта, а выезд – на улицу Каховка. Посетители смогут войти на первый этаж по открытым лестницам и пандусам.

На прилегающей территории проведут благоустройство, установят скамьи, урны, вазоны. В результате реконструкции общая площадь здания увеличится до 38 тысяч квадратных метров.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок многофункционального комплекса», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Строительство планируется завершить к 2021 году. Источником финансирования указаны средства инвестора.