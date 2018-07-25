РИАМО – 25 июл. Вложения в проведение чемпионата по футболу стали «одной из самых выгодных инвестиций в истории Москвы», болельщики принесли городскому бюджету 14,8 миллиарда рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По уточненным данным, болельщики принесли столичному бюджету дополнительные доходы в объеме 14,8 миллиарда рублей, то есть всего за месяц реконструкция (стадиона «Лужники», 26 миллиардов рублей – ред.) окупилась более чем на 50%», – сказал Собянин в интервью «Интерфаксу», опубликованном в среду.

По его словам, никто не сомневался в том, что мундиаль приведет в Москву миллионы дополнительных туристов, а значит, и миллиарды дополнительных доходов в бюджет.

«Расходы на чемпионат оказались одной из самых выгодных инвестиций в истории города», – заключил мэр.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Победителем турнира стала сборная Франции. Всего столицу в дни чемпионата посетили порядка 4,5 миллионов туристов.

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