РИАМО – 25 июл. В министерстве финансов разработали законопроект об изменениях в системе ОСАГО, ведомство предлагает рассчитывать стоимость полиса ОСАГО с учетом стиля вождения и отвязать цену полиса от региона и мощности машины, пишет в среду газета «Ведомости».

«Документ отменяет два самых спорных коэффициента – мощности и региональный. На стоимость полиса будет влиять стиль вождения – нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения и другое. Фиксировать их будут в том числе с использованием установленных на автомобиле телематических устройств, следует из поправок», – говорится в статье.

Увеличить стоимость полиса ОСАГО может и нарушение правил дорожного движения в течение года до заключения договора на новый срок – кроме тех, что зафиксированы камерами. Среди таких – вождение в алкогольном или наркотическом опьянении, превышение скорости более чем на 60 километров в час, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения и так далее.

При этом стоимость полиса в любом случае не должна будет превышать верхнюю границу установленного ЦБ базового тарифа более чем втрое. Разрабатывать требования к структуре тарифов и максимальные значения коэффициентов будет ЦБ. Место регистрации машины и ее собственника не влияет на риск причинения вреда при ее использовании.

Еще одно изменение связано с введением трех разных типов полисов, которые будут отличаться между собой размерами выплат. К нынешним 400 тысячам рублей за вред имуществу и 500 тысячам за вред здоровью добавятся варианты по одному и два миллиона рублей за каждый из возможных видов ущерба. Повышенные лимиты можно будет прописывать только с согласия страховой компании.

Автомобилисты смогут приобретать ОСАГО сразу на три года (сейчас не больше года) – в этом страховщик отказать не сможет, следует из поправок Минфина.