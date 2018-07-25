РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. Поисковый отряд «Беспокойные сердца» из Малоярославца будет проводить поисковые работы на месте боя подольских курсантов с немецкими танками, в них могут принять участие все желающие, сообщается в группе «Кинопроект «Ильинский рубеж» в соцсети «ВКонтакте».

Поисковый отряд «Беспокойные сердца» 28 и 29 июля с 10 утра будет проводить поисковые работы в окопах и блиндажах справа и слева вдоль Варшавского шоссе, начиная от ДОТа 53 до знака «Ильинское». На данном участке 16 октября 1941 года проходили бои с танками.

«Приглашаются желающие помочь в раскопках. Штаб отряда две недели будет находиться в палаточном лагере на поляне справа от шоссе перед Ильинским (примерно за ДОТом 53, у ручья с бобровой плотиной)», – говорится в сообщении.

Начало съемок киноленты «Ильинский рубеж» запланировано на август 2018 года. Фильм посвящен подвигу курсантов артиллерийского и пехотного училищ Подольска в сражениях в октябре 1941 года под Москвой. Режиссером киноленты выступил Вадим Шмелев, а главные роли сыграют Сергей Безруков и Алексей Гуськов.

Идея фильма о подвиге курсантов принадлежит ветеранам Подольских артиллерийского и пехотного училищ, при жизни которых этот проект так и не удалось воплотить в жизнь. В работу проекта включился благотворительный фонд имени Подольских курсантов, волонтерский отряд «Ильинский патруль» и многие другие.