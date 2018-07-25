РИАМО - 25 июл. Механизм ускоренного банкротства застройщиков проблемных жилых комплексов необходимо разработать в столице, заявил в среду на всероссийском совещании по проблемам долевого строительства заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На наш взгляд, необходимо проработать вопрос ускоренного банкротства проблемных застройщиков жилья. Это необходимо для дальнейшей максимально быстрой передачи объектов для достройки», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что данная процедура на сегодняшний день очень длительна.

К примеру, в жилом комплексе «Царицыно» после принятия властями Москвы принципиального решения о его застройке и выбора застройщика этого проблемного объекта со стороны столичных властей все равно невозможно начать строительство незамедлительно из-за длительных необходимых процессов оформления.

За последние 6 лет в Москве решили проблемы 11 тысяч обманутых дольщиков. В настоящее время в столице около 4 тысяч зарегистрированных обманутых дольщиков. Власти города считают, что еще порядка 3-4 тысяч человек потенциально могут ими быть.