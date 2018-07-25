РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. Гериатрическому центру «Малаховка» подмосковных Люберец государство предоставляет налоговые льготы, сообщил в среду гендиректор ООО Senior Group Алексей Сиднев.

В среду министр социального развития Ирина Фаевская совместно с министерством экономики и финансов Московской области провела встречу с делегацией провинции Цзянсу во главе с заместителем руководителя департамента финансов провинции Цзянсу Шень Ифэн. Участники встречи посетили гериатрический центр «Малаховка», где ознакомились с широким спектром предоставления социальных услуг и обслуживания пожилых граждан.

«У нас есть налоговые льготы. Например, налог на прибыль составляет 0%. И еще: мы взяли в банке кредит под 8,5% годовых, 7% получаем обратно», – сказал Сиднев.

Он добавил, что в Московской области получится создать условия, благодаря которым инвесторы будут развивать здесь бизнес, связанный с профессиональным уходом за пожилыми людьми.

«Мы - пионеры в современном обслуживании пожилых людей. Хочу сказать спасибо правительству Московской области и администрации городского округа Люберцы. Если Россия конкурирует с другими странами за иностранных инвесторов, то Подмосковье конкурирует с другими областями за российских», – отметил Сиднев.