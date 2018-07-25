РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. Люберецкое управление социальной защиты населения просит граждан быть внимательнее и бдительнее из-за участившихся фактов мошенничества в отношении пожилых людей, сообщается на официальной странице Люберецкого УСЗН в Instagram.

«В последнее время стали поступать сообщения от пожилых людей, что к ним приходят граждане под видом социальных работников, уведомляя, что им выделены денежные средства на приобретение путевок в санаторий. Также просят пожилых граждан сообщить им номер банковской карты для перевода денежных средств», – говорится в сообщении.

Жителей убедительно просят сразу вызывать сотрудников полиции. Сотрудники управления социальной защиты населения не осуществляют выход по адресам граждан с целью сбора информации о банковских картах для перевода денежных средств.

Пожилые люди не следуют одному из главных правил – быть всегда начеку, часто оказываются чрезмерно доверчивыми и пускают аферистов на порог. Соцработники просят донести данную информацию до пожилых родственников, провести с ними профилактические беседы.