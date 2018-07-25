РИАМО - 25 июл. Ветку столичного метрополитена с шестью станциями до города Троицка в новой Москве планируется начать строить после 2023 года, новый радиус станет продолжением линии метро от станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой ветки до станции «Столбово», сообщил в среду глава департамента строительства города Андрей Бочкарев.

«Мы планируем начать строительство участка перспективной линии от станции «Столбово» до станции «Троицк» после 2023 года. На этом участке протяженностью 14,3 километра будет расположено шесть станций. Пока ведется подготовка градостроительной документации», - сказал Бочкарев в интервью «Интерфаксу».

Он добавил, что новый радиус станет продолжением линии метро от станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой ветки до станции «Столбово» на территории административно-делового центра в Коммунарке.

В Троицком и Новомосковском округах столицы построят около 20 новых станций метро, длина подземки в ТиНАО таким образом увеличится на 70 километров.

На базе станции «Столбово» появится крупный транспортно-пересадочный узел. Он объединит две линии метро – Сокольническую и новую ветку, которая пройдет от Московского центрального кольца (МЦК).

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