РИАМО - 25 июл. Темпы строительства метро в ближайшие годы будут расти, Большую кольцевую линию планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году, сейчас также ведутся планировка, проектирование и строительство нескольких десятков новых станций, сообщил в среду глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«В ближайшие годы основным направлением для метростроителей станет Большая кольцевая линия (БКЛ). Ввод в эксплуатацию БКЛ планируется в 2023 году – это 70 километров линий и 31 станция. Протяженность линий московского метро к концу 2023 года составит 555 километров», - сказал Бочкарев в интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что также сейчас ведутся планировка, проектирование и строительство нескольких десятков новых станций метро. Вместе с тем началась актуализация программы развития всей сети метро с учетом перспективного строительства до 2027 года. По его словам, в данный момент понятно, что акцент будет сделан на развитии метро в новой Москве.

Большая кольцевая линия Московского метрополитена (Третий пересадочный контур) должна стать еще одним кольцом столичной подземки и разгрузить радиальные линии. Первый участок БКЛ от «Делового центра» до «Петровского парка» запустили 26 февраля 2018 года. По прогнозам, линией будут пользоваться до 380 миллионов пассажиров в год.