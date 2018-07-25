РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. В гериатрическом центре поселения Малаховка Люберец могут бесплатно жить 28 пенсионеров, их пребывание оплачивает правительство Подмосковья, сообщила в среду министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В среду Фаевская совместно с министерством экономики и финансов Московской области провела встречу с делегацией провинции Цзянсу во главе с заместителем руководителя департамента финансов провинции Цзянсу Шень Ифэн. Участники встречи посетили Гериатрический центр «Малаховка», где ознакомились с широким спектром предоставления социальных услуг и обслуживания пожилых граждан.

«Мы очень рады, что у нас в Московской области стали появляться такие учреждения, как гериатрический центр в Малаховке. Мы можем внести в систему размещения заслуженных граждан, проживающих на территории Московской области. Здесь работает форма государственного рабочего партнерства. По стоимости государственных услуг в центре мы можем разместить 28 человек. Мы оплачиваем пребывание граждан по нормативу, который действует для наших госучреждений», – сказала Фаевская.

Всего в центре «Малаховка» живут 77 человек, из них проживание 20 оплачивается из бюджета Московской области. По нормативам за них платят 1 250 рублей в день.

По словам генерального директора ООО Senior Group Алексея Сиднева, содержание остальных оплачивают семьи. Минимальная стоимость проживания в двухместной комнате составляет 6,5 тысяч рублей в день, в одноместной – 10 тысяч. Реабилитация стоит дороже, один день в центре обойдется в 13 тысяч рублей.