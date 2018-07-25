РИАМО - 25 июл. Столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту организации преступного сообщества и мошенничества при продаже автомобилей в автосалонах Москвы, сообщается на сайте МВД РФ.

Работники автосалонов после подписания договора купли-продажи и оплаты товара клиентами подделывали данный договор, завышая указанную ранее стоимость. По предварительным данным, материальный ущерб, причиненный гражданам, превысил 50 миллионов рублей.

«В состав сообщества входили 19 человек, которые действовали в пяти структурных подразделениях, в том числе четырех автосалонах столицы и колл-центре. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении семерых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под домашним арестом, еще четверо – под подпиской о невыезде. Шесть участников сообщества заключены под стражу заочно и объявлены в международный розыск, добавила она.