РИАМО - 25 июл. Автобусный парк Москвы полностью будет состоять из электрического транспорта через 7-8 лет, это важно для улучшения экологии и развития производства современного подвижного состава, сообщил журналистам заместитель мэра столицы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В столичном конгресс-центре World Trade Center в среду проходит шестое заседание Международного экспертного совета по транспортным вопросам при правительстве Москвы.

«Мы приняли программу, которая подразумевает приобретение каждый год — с 2018-го по 2020-й годы - по 300 электробусов отечественного производства, и с 2021 года, уже принято постановление правительства Москвы о том, что с 2021 года мы будем покупать только электрические автобусы. Это значит, что примерно через семь-восемь лет в Москве будет только электрический транспорт», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что эта программа крайне важна не только с точки зрения сохранения экологии, но и как дополнительный импульс российской промышленности для производства современного и конкурентоспособного подвижного состава.

Новые электробусы выйдут на маршруты в Москве уже в сентябре.