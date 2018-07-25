РИАМО - 25 июл. Автобусный парк Москвы полностью будет состоять из электрического транспорта через 7-8 лет, это важно для улучшения экологии и развития производства современного подвижного состава, сообщил журналистам заместитель мэра столицы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
В столичном конгресс-центре World Trade Center в среду проходит шестое заседание Международного экспертного совета по транспортным вопросам при правительстве Москвы.
Он добавил, что эта программа крайне важна не только с точки зрения сохранения экологии, но и как дополнительный импульс российской промышленности для производства современного и конкурентоспособного подвижного состава.
Новые электробусы выйдут на маршруты в Москве уже в сентябре.
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