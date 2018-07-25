РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. Власти Дзержинского приглашают жителей горокруга на встречу для обсуждения вопросов строительства новой школы, встреча пройдет в актовом зале лицея №6, сообщил на своей официальной странице в Instagram глава муниципалитета Виталий Панаморенко.

«Уважаемые жители города! В 18:00 (25 июля – ред.) в актовом зале лицея №6 «Парус» состоится расширенная встреча по вопросам строительства и оснащения средней школы №7, а также повышения качества образования. Приглашаю всех неравнодушных принять участие», – написал Панаморенко.

В Дзержинском ведется строительство средней общеобразовательной школы №7, которой планируется присвоить имя первого мэра города Виктора Доркина. Разработан необычный проект. Здание большими ступенями спускается к берегам карьера. В каждой из трех ступеней вспомогательного корпуса разместятся столовая, актовый (на 700 мест) и спортивный залы. А основное здание раскинет два крыла-корпуса: в одном будут заниматься младшие школьники, другой отводится старшеклассникам.