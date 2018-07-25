РИАМО - 25 июл. На севере Москвы в парке имени Святослава Федорова в рамках работ по комплексному благоустройству появится новый сухой фонтан с подсветкой, сообщил в среду РИАМО заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, сейчас специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в парке активно ведут работы по устройству оснований дорожно-тропиночной сети, детских и спортивных площадок. На отдельных участках уже началось мощение дорожек бетонной плиткой различных цветов.
В южной части парка, где дорожки сформированы, ведется устройство газонов и посев травы. В парке на 90% выполнено устройство кабельной канализации и других коммуникаций.
«После завершения всех работ площадь сухого светодинамического фонтана составит более 140 квадратных метров. В дневном режиме струи фонтана заиграют из 48 форсунок, с различной высотой и скоростью. В вечернее время струи подсветят яркими динамически изменяющимися цветами», – уточнил Бирюков.
Он добавил, что в местах производства работ установлено специальное ограждение. Для обеспечения беспрепятственного прохода от станции метро «Селигерская» к жилым домам и различным объектам инфраструктуры района организованы проходы и установлены щиты, информирующие граждан о проведении работ и путях обхода зоны производства работ.
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