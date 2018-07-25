РИАМО - 25 июл. Около 300 тысяч пассажиров совершили в столице поездки на такси, аккредитованных на работу во время чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

«Порядка 300 тысяч пассажиров были перевезены на аккредитованных такси во время чемпионата мира», - сказал Пронин.

Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что на чемпионате мира работали более 4,8 тысячи аккредитованных машин такси от 33 компаний. Их автомобили были отмечены специальными стикерами Official Taxi.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Победителем турнира стала сборная Франции.