РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 июл. Коммунальные службы Королева с 17 по 23 июля устранили более 40 засоров канализации, также они отремонтировали шесть колодцев, сообщил генеральный директор ОАО «Водоканал» Павел Каганов в своем аккаунте в Instagram.

«С 17 по 23 июля ресурсоснабжающими организациями ОАО «Водоканал» и ОАО «Теплосеть» выполнен капитальный ремонт 110 метров тепловых сетей, проведен текущий ремонт 77 метров трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения различного диаметра, отремонтировано 6 канализационных колодцев и 1 пожарный гидрант, ликвидировано 44 подстоя канализационных колодцев», – написал Каганов.

После проведения земляных работ коммунальщики восстанавливают территорию вокруг. За указанный срок было восстановлено 180 квадратных метров асфальтового покрытия, 396 квадратных метров газонного покрытия.

Сообщить о проблемах с канализацией можно в ЕДС по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.