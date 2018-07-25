РИАМО - 25 июл. Строительство новой линии московского метрополитена в район Бирюлево планируется начать не раньше чем через пять лет, сейчас ведется разработка технико-экономического обоснования, сообщил в среду глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

«После 2023 года предполагается начать строительство участка линии от станции МЦК «ЗИЛ» в Бирюлево, а в перспективе и далее - на территорию новой Москвы. Протяженность линии составит ориентировочно 34 километра, на ней разместятся 14 станций», - сказал Бочкарев в интервью «Интерфаксу».

По его словам, в настоящий момент ведется разработка технико-экономического обоснования.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что строительство этой линии начнется при возможности и необходимости после выполнения объемов работ из Адресно-инвестиционной программы и тех, которые уже реализуются в столице.