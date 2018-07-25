РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. В подмосковном Подольске на площади Славы с 30 июля по 3 сентября планируют положить новую тротуарную плитку, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга Подольск.

«Уважаемые жители и гости городского округа Подольск! В период с 30 июля по 3 сентября 2018 года на площади Славы города Подольска планируется проведение ремонтных работ по укладке тротуарной плитки», – говорится в сообщении.

Жителям городского округа Подольск приносят извинения за доставленные неудобства.