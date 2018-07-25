РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 июл. Реконструкция сквера Покорителей космоса в подмосковном Королеве не затронет памятник Сергею Королеву и Юрию Гагарину, он останется на своем месте, сообщил глава города Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

«Поступает много вопросов о судьбе памятника Королеву и Гагарину в сквере Покорителей космоса. Не переживайте, он на прежнем месте. Реконструкция сквера по программе губернатора ведется аккуратно и будет закончена в срок. Сквер Покорителей космоса преображается», – написал Ходырев.

Благоустройство нового общественного пространства предусматривает также реставрацию мозаичного панно на площади у Центрального дворца культуры имени Михаила Калинина, мощение из разноформатной плитки, установку современного уличного и декоративного освещения, малых архитектурных форм, городской мебели. Кроме того, будут проведены масштабные работы по озеленению – в честь 80-летнего юбилея города планируется высадка аллеи из 80 лип. В рамках разработки проекта была учтена космическая тематика – на площади при помощи точечно встроенных в покрытие светильников планируется создать эффект «звездного неба».

Благоустраиваемая территория будет связывать рекреационные и спортивные зоны Королева – Акуловский водоканал, площадь Победы, стадион «Вымпел» с территорией новых жилых домов вблизи РКК «Энергия». В целом, общественное пространство станет универсальным местом для отдыха: на площади можно будет кататься на роликах и скейтах, в то же время старшее поколение сможет отдыхать в сквере или в тени вновь образуемой аллеи.