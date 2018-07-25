РИАМО - 25 июл. В Ленинском районе 26 июля откроется девятый по счету торговый центр «Метро Кэш энд Керри» в Подмосковье, в запуск нового гипермаркета инвестировано порядка 1,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

На территории Московской области уже работает восемь торговых центров компании: на 23 километре Ново-Рязанского шоссе, в Балашихе, Зеленограде, Серпухове, Котельниках, Лобне, а также в Подольске и Богородском округе.

«Компания «Метро Кэш энд Керри» уже инвестировала более 160 миллионов евро в развитие собственного бизнеса на территории Подмосковья. Для «Метро» Московская область является одним из ключевых регионов в планах по развитию бизнеса компании», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Общий объем инвестиций в запуск нового гипермаркета в Ленинском районе составил порядка 1,5 миллиарда рублей. Площадь объекта превышает 10 тысяч квадратных метров.

«Метро Кэш энд Керри» – крупнейшая международная управляющая компания бизнес-формата мелкооптовой торговли. Сейчас российское подразделение компании владеет 91 торговым центром в 51 регионе России. Суммарное количество сотрудников, занятых в деятельности компании на территории России, составляет порядка 20 тысяч человек.