РИАМО - 25 июл. Порядка 9 тысяч лекарственных препаратов доставили подмосковным ветеранам-льготникам на дом с начала 2018 года в рамках областной программы «Ветеран», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«С начала 2018 года уже почти 9 тысяч препаратов было доставлено на дом ветеранам-льготникам Подмосковья. Медикаменты получили 190 ветеранов», – сказала Забралова.

Первый зампред областного правительства напомнила, что уже три года в регионе реализуется программа «Ветеран», в рамках которой ветеранам-льготникам адресно доставляются лекарственные препараты и изделия медицинского назначения.

Как в свою очередь отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, доставка осуществляется в 25 муниципалитетах.

«Благодаря проекту ветераны получают все необходимые медикаменты, выписываемые им в медучреждениях. За время работы программы мы осуществили более 5 тысяч доставок. Только с начала года выполнено более 1,4 тысячи (доставок - ред.)», – добавил Марков.

По его словам, с этого года доставка на дом лекарственных препаратов осуществляется не только ветеранам Великой Отечественный войны, но также одиноким и маломобильным гражданам.