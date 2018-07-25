РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. В среду утром в Люберцах пожарные спасли женщину из горящей квартиры на улице Митрофанова, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Павел Иванов.

Сигнал о пожаре поступил в 8:17 в среду. Горела двухкомнатная квартира на девятом этаже девятиэтажного жилого дома №19 по улице Митрофанова.

«На момент прибытия первого пожарного расчета происходило горение одной из комнат в двухкомнатной квартире. Силами пожарных была спасена женщина среднего возраста и передана карете скорой медицинской помощи без внешних признаков травмирования», – сказал Иванов.

Он уточнил, что в 8:54 пожар был полностью ликвидирован. В его тушении принимали участие 5 единиц техники, пострадавших нет.