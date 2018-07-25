РИАМО – 25 июл. Доля россиян, оплачивающих покупки безналичным способом, с 2013 года выросла в восемь раз – до 40%, при этом треть граждан пользуются бесконтактным способом оплаты, например, со смартфона, пишет в среду газета «Известия».

Безналичные платежи представляются потребителям самым удобным вариантом оплаты, об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ. По прогнозам экспертов, в 2020 году более половины россиян откажутся в магазине от наличных денег.

«Безналичными платежами чаще пользуются жители Москвы и Санкт-Петербурга (49%), граждане в возрасте от 25 до 34 лет (52%), а также люди с высшим образованием (46%), свидетельствуют данные исследования. С 2015 года доля держателей карт выросла на 11 процентных пунктов и составила 82%», – говорится в статье.

Треть россиян (33%) пользовались банковскими картами с функцией бесконтактной оплаты – они считают платежи с помощью пластиковых карт и смартфонов наиболее удобными. Платежи с использованием «умных» аксессуаров – часов, браслетов и брелоков – представляются опрошенным менее привлекательными. При этом пользователи считают бесконтактные платежи по карте безопаснее, чем платежи со смартфона и аксессуаров.

Ежегодно оборот по картам увеличивается примерно на треть – такая динамика связана с развитием инфраструктуры, появлением стимулирующих переход на безналичную оплату продуктов (кэшбэк, баллы, мили), а также улучшением финансовой грамотности населения.

Эксперты считают, что в течение следующих двух лет подавляющее большинство россиян будет предпочитать безналичные платежи. Их доля может достигнуть 65–70%. Популярность оплат с помощью карт будет дальше расти, но постепенно их будут замещать операции через телефоны. Причем в какой-то момент – в перспективе 3–5 лет – для оплаты через смартфон выпуск пластиковой карты вообще может оказаться ненужным.