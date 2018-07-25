РИАМО - 25 июл. До конца 2018 года в Подмосковье планируют завершить реконструкцию и строительство 16 участков региональных и федеральных дорог, из них восемь объектов еще находятся на этапе строительства, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«В 2018 году будут завершены строительство и реконструкция 16 региональных и федеральных объектов: на восьми из них уже открыто рабочее движение», - сказал представитель пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

На трех региональных объектах рабочее движение было открыто в преддверии чемпионата мира по футболу: разворотная петля у гостиницы «Новотель» в Химках у аэропорта «Шереметьево» и участок Шереметьевского шоссе, увеличение полос движения с двух до трех-пяти и организация одностороннего движения у «Шереметьева» в Химках, а также транспортная развязка на одном уровне на пересечении улицы Корпоративной и въезда на автодорогу «Подъезд к Жуковскому (ЛИИ имени Громова) от автодороги М-5 «Урал», Жуковский.

Представитель пресс-службы добавил, что на четырех федеральных автодорогах рабочее движение открыто в июне.

«Новый пункт пропуска в аэропорт «Шереметьево» к терминалам A, B и С, развязка на 46-м километре федеральной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна на пересечении с федеральной трассой А-107 «Московское малое кольцо» (объект Росавтодора открыт в июне), развязка на пересечении А-104 и Рогачевского шоссе (объект Росавтодора открыт в июне), после полной реконструкции: мост через реку Велинку на 55-м километре трассы М-5 «Урал», (объект Росавтодора открыт досрочно в июне)», - добавил собеседник портала.

В настоящий момент восемь объектов находятся в процессе строительства и откроются до конца года: из них четыре – региональные (первая очередь транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске; автодорога М-10 «Россия» - Ложки-Поварово-Пятница на участке от примыкания к автодороге Ложки-Поварово-Пятница до 3 километра, Солнечногорский район; мост через реку Пехорку у деревни Красково на 3,393 километра автодороги Москва - Егорьевск-Тума-Касимов (МЕТК); мостовой переход через реку Волгу в Дубне).

Кроме того, до конца 2018 года завершат работы на четырех объектах федерального значения (скоростной участок с 58-го по 97-ой километр автомагистрали М-11 Москва-Санкт-Петербург, проходящий по Солнечногорскому району и Клину в обход городов Солнечногорск и Клин; транспортная развязка на 27-м километре трассы М-1; путепровод через железнодорожные пути на 33-м километре участка от Каширского до Симферопольского шоссе федеральной дороги А-108 «Московское большое кольцо»; путепровод через железнодорожные пути на 25-м километре участка от Рязанского до Каширского шоссе трассы А-108 «Московское большое кольцо»).