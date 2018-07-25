РИАМО – 25 июл. Прощание с актером Александром Исаковым состоится 26 июля в Москве, артист долгое время страдал серьезным воспалением легких, сообщает Газета.ru.

«Прощание с актером Александром Исаковым, который скончался в возрасте 39 лет, состоится в Москве в четверг, 26 июля», – сообщила актриса Государственного театра киноактера Наталья Тищенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, прощание и отпевание состоятся 26 июля в 11:30 в зале Митинского крематория.

Причиной смерти Александра Исакова могла стать врачебная ошибка, считает друг актера Роман Печерский. Артист долгое время страдал серьезным воспалением легких, а после столкнулся еще и с осложнениями заболевания.

Исаков играл в таких постановках, как «Щелкунчик и мышиный король» и «Волшебная туфелька Золушки». А также снимался в сериалах «Атлантида», «Холостяки», «Счастливы вместе» и «Дежурный ангел».