РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 июл. В домах микрорайона Торфопредприятие Королева 26 июля отключат электроэнергию, света не будет на двух улицах с 9:00 до 17:00 по причине ремонта сетей, сообщается в аккаунте единой диспетчерской службы горокруга в Instagram.

«В связи с ремонтом сетей будет производиться отключение электроэнергии 26 июля с 9:00 до 17:00 по следующим адресам: улица Лесопарковая, улица Торфопредприятия», – говорится в сообщении.

Подробную информацию горожане могут узнать на сайте или воспользовавшись мобильным приложением «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.