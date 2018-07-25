РИАМО - 25 июл. В международном аэропорту «Домодедово» задержали партию из 55 штук куколок тропической бабочки, прибывшей в Москву из Белиза, у груза отсутствовал ветеринарный сертификат, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«18 июля 2018 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в аэропорту «Домодедово» на складе временного хранения ООО «Домодедово-Карго» было приостановлено оформление партии 55 штук куколок тропической бабочки, поступившей из Белиза», - говорится в сообщении.

Во время проведения пограничного ветеринарного контроля было установлено, что у груза отсутствует ветеринарный сертификат страны-отправителя. Груз задержан.