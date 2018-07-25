РИАМО - 25 июл. Пьяный пассажир рейса Москва – Якутск оказал сопротивление охранникам авиакомпании при попытке снять его с борта самолета в аэропорту «Домодедово», сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«24 июля около 21:00 в дежурную часть ГУ МВД России в аэропорту «Домодедово» поступило сообщение от представителей одной из авиакомпаний о том, что пассажир рейса Москва – Якутск с признаками алкогольного опьянения оказал физическое сопротивление охранникам авиакомпании во время снятия его с борта самолета», – сказал собеседник агентства.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые доставили мужчину в дежурную часть.

Он добавил, что житель Краснодара 1976 года рождения привлечен к административной ответственности по статье КоАП РФ о мелком хулиганстве.

«Проводится проверка по факту нанесения им телесных повреждений представителю авиакомпании», – заключил сотрудник пресс-службы.