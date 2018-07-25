РИАМО – 25 июл. Московский школьник Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получил еще 100 баллов на вступительном экзамене в Московский государственный университет, сообщает РИА Новости.

Ранее Руслан Салимгареев набрал 100 баллов по четырем ЕГЭ – по профильной математике, русскому языку, биологии и химии. Салимгареев — выпускник столичной школы №179. Он получил школьный аттестат с отличием. Также у юноши есть 10 дипломов Всероссийской олимпиады по физике, математике и астрономии.

«Сегодня на сайте приемной комиссии факультета биоинженерии и биоинформатики появились результаты внутреннего экзамена по математике. Мой результат – 100 баллов», – сказал Салимгареев.

По его словам, в августе он сможет отдохнуть от учебы и всех вступительных испытаний.