РИАМО - 25 июл. Строительство нового медицинского центра начинается на Братиславской улице в районе Марьино в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Инвестор получил разрешение на строительство и выходит на площадку. По адресу: улица Братиславская, владение 15, корпус 3, он планирует возвести трехэтажный медицинский центр общей площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров», – сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

По его словам, срок действия разрешения на строительство истекает в июле 2019 года.

«Земельный участок, где запланировано возведение медцентра, расположен в жилом микрорайоне, рядом также находятся школы, велодром, парки, однако медучреждений немного. В связи с этим, можно предположить, что новый медцентр будет востребован среди жителей района», – отметил председатель комитета.

Участок площадью 0,3 гектара был реализован городом на торгах для строительства медцентра. Возведением объекта займется индивидуальный предприниматель.

За шесть месяцев 2018 года за счет средств инвесторов в столице было введено в эксплуатацию 14 объектов социального назначения. Более 20% из них имеют лечебно-оздоровительный профиль.