РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. Комиссия по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям общественной палаты Подольска планирует в 2018 году провести областное пленарное заседание и обсудить роль СМИ в информировании и адаптации иностранцев, сообщила «РИАМО в Подольске» председатель комиссии Ефросиния Гыштемулте.

В администрации Подольска 24 июля состоялся круглый стол «О роли местных СМИ в социальной адаптации и культурной интеграции иностранных граждан, прибывающих на территорию Московской области», организованный комиссией по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям общественной палаты округа. Один из вопросов на повестке дня касался проблемы информирования мигрантов об изменениях в законодательстве РФ.

«Данная проблема актуальна, так как, какой бы мы не рассматривали вопрос, оказывается, что чаще всего мигранты недостаточно проинформированы. По итогам круглого стола было принято решение провести большое пленарное заседание (областное – ред.), посвященное СМИ в информировании (и адаптации – ред.) иностранцев», – сказала Гыштемулте.

Она отметила, что данная инициатива будет исходить от общественной палаты горокруга, однако к участию будут призываться общественники со всей Московской области.