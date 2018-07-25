РИАМО - 25 июл. Железнодорожники принимают меры по сокращению задержки пассажирских поездов Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) из-за внезапной остановки грузового состава на станции «Узуново» в городском округе Серебряные Пруды, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Диспетчерский аппарат МЖД индивидуально работает с каждым пассажирским поездом Павелецкого направления, задержанным в результате незапланированной остановки грузового состава на станции «Узуново». Диспетчеры ищут участки для повышения скорости, а для пассажиров, которым необходимо попасть в аэропорт «Домодедово», специально сделают остановку поездам на одноименной станции», – говорится в сообщении.

В настоящее время с увеличенным интервалом следуют пассажирские поезда: №10 Саратов – Москва, №26 Воронеж – Москва, №2 Волгоград – Москва, №48 Балаково – Москва, №380 Камышин – Москва, №111 Санкт-Петербург – Воронеж и два пригородных поезда №6002 и №6004, курсирующие между Москвой и станцией «Узуново».

«Отклонение от графика составляет от 30 минут до 2,5 часов. Диспетчеры пропускают пассажирские поезда в приоритетном графике, чтобы максимально возможно сократить опоздание. Пассажирские составы №10 Саратов – Москва и №26 Воронеж – Москва дополнительно остановятся для высадки пассажиров на станции «Домодедово», которым необходимо попасть в аэропорт», – отмечается в материале.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра: 8(800)775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).