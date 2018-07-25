РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Водоканал» Подольска планирует получить 50 миллионов рублей в кредит на пополнение оборотных средств, сообщается на сайте госзакупок.

По данным техзадания, опубликованного на сайте, МУП «Водоканал» Подольска опубликовало закупку на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в размере 50 000 000 рублей. Аукцион в электронной форме будет проведен 15 августа. Погашать кредит предприятие будет из собственных средств.

Данная финансовая услуга необходима для пополнения оборотных средств. Предоставлять кредит необходимо будет в форме невозобновляемой кредитной линии.