РИАМО - 25 июл. В Москве к маю 2019 года появятся еще 160 спасателей на мотоциклах, они будут приезжать на место происшествия до прибытия основных экстренных служб, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Ожидается, что к маю 2019 года мотогруппа пополнится 160 спасателями, которые будут передвигаться на 22 мотоциклах. Они смогут оперативно добираться в любую точку города на пожары, происшествия и другие чрезвычайные ситуации», – говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что поскольку интенсивное движение на городских магистралях не всегда позволяет экстренным службам вовремя прибыть на место, на базе пожарно-спасательного центра столицы создали специальное подразделение – отряд спасателей-мотоциклистов. Сотрудники мотогруппы – одновременно и спасатели, и пожарные, и медики. Чтобы отправиться на вызов, им необходима лишь одна минута.

«Мотоподразделение существует более пяти лет. За это время его спасатели выезжали на ДТП более 500 раз. За шесть месяцев 2018 года мотогруппы спасли более 50 человек», – сказал заместитель начальника пожарно-спасательного центра Москвы Виктор Копылов.

По его словам, сейчас в столице работает две мотогруппы. В каждой – по два человека и мотоцикла. Одна группа дислоцируется в ТиНАО, вторая – в деловом центре «Москва-Сити». К следующему году городской департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности планирует расширить парк мототехники на базе пожарно-спасательного центра Москвы.

Мобильные группы быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах создадут на базе пожарно-спасательных отрядов №206 (поселок Внуково, улица Центральная, дом 6), №207 (улица Тестовская, дом 8), №214 (Зеленоград, Проектируемый проезд № 5253, дом 4), №215 (улица Лебедянская, дом 35).