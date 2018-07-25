РИАМО - 25 июл. Сотрудники полиции проводят доследственную проверку по факту избиения девушки группой подростков в подмосковном Сергиевом Посаде, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Видео с избиением девушки появилось накануне в социальных сетях. На кадрах видно, что две девушки 15-16 лет держат свою знакомую за волосы и бьют ее ладонями по лицу и голове. Кроме этого, подростки поставили жертву на колени и пинали ногами. Судя по разговору, конфликт произошел из-за некоего молодого человека по имени Сергей.

«По видео, размешенному в сети Интернет, где компания избивает девушку, сотрудниками полиции проводится проверка, в результате которой будут установлены все участники и принято решение в соответствии с законодательством», - говорится в сообщении.

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