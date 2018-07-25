РИАМО - 25 июл. Новые функции появились в мобильном приложении «Метро Москвы», теперь жители столицы могут построить несколько вариантов маршрутов с указанием общего времени в пути, а также добавилась функция быстрого меню, новые функции пока доступны только для смартфонов на базе iOS, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Приложение «Метро Москвы» сделали еще удобнее по просьбам москвичей: на схеме метро теперь можно построить несколько вариантов маршрута с указанием общего времени в пути (ранее было доступно построение только одного варианта маршрута). Также добавилась функция быстрого меню. Таким образом, без открытия приложения можно переходить в четыре основных раздела — «Обратная связь», «Оплата», «Новости», «Карта города», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что быстрое меню появляется при длительном удерживании иконки «Метро Москвы». При этом раздел, посвященный чемпионату мира по футболу, убрали. Новые функции доступны для пользователей смартфонов на базе iOS. В будущем обновления будут доступны и для гаджетов на базе Android.

«Мы постоянно совершенствуем работу сервиса с учетом пожеланий пользователей. Сейчас количество пользователей «Метро Москвы» превышает 1,3 миллиона, приложение входит в десятку лучших навигационных приложений в App Store. К ЧМ-2018 оно стало доступно на семи языках: русском, английском, французском, испанском, немецком, китайском и португальском. За время мундиаля его скачали более 45 тысяч иностранцев», — отметил первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Мобильное приложение «Метро Москвы» появилось в App Store и Google Play в начале 2017 года. Благодаря ему пользователи могут первыми узнавать о вводе новых станций и запланированных ремонтных работах. Срочные сообщения приходят в виде пуш-уведомлений. Кроме того, «Метро Москвы» помогает построить маршрут с учетом всего городского транспорта и пригородных электричек.

Кроме того, сервис подсказывает маршрут до конкретной точки, вычисляет время в пути и указывает количество остановок. Пользователи также могут посмотреть все действующие тарифы на проезд. В приложении есть справочник основных достопримечательностей Москвы, к каждой из которых можно построить свой оптимальный маршрут.

Приложение рассказывает и о перехватывающих парковках рядом с подземкой, о тарифах и свободных местах на них. Помимо этого, через «Метро Москвы» можно заказать услугу сопровождения в центре обеспечения мобильности пассажиров. Одни из самых популярных функций приложения за все время его работы — построение маршрута и пополнение баланса карты «Тройка».