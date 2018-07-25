РИАМО - 25 июл. Для участников проекта «Московское долголетие» 27 июля состоится танцевальный марафон в столичном парке «Сокольники», на празднике также выступят звезды эстрады, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Танцевальный марафон пройдет 27 июля в парке «Сокольники». Его устроят для участников проекта «Московское долголетие», которые представят на соревнованиях танцевальные программы различных уровней: начинающих (по 24 человека от каждого округа), продвинутых (по 12 пар от каждого округа) и мастеров (по 12 пар от каждого округа). Марафон станет крупнейшим мероприятием этого лета, организованным специально для москвичей старшего возраста», - говорится в сообщении.

Кроме того, на празднике выступят ВИА «Самоцветы», Анжелика Агурбаш, Марк Тишман, Диана Гурцкая, Николай Рябуха, Romanoff Show, Евгений Кунгуров, Станислав Попов. Ведущие концерта — диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, народная артистка РСФСР Анна Шатилова и радиоведущий Игорь Богданов. Начало марафона — в 10:00.

На сайте отмечается, что соревнования будут проходить по классической схеме чемпионатов по бальным танцам. Особенность марафона в том, что сначала состоятся окружные состязания, а победители будут сражаться на общегородском уровне.

Стартует марафон с сольных выступлений. На сцену выйдут начинающие танцоры. Они покажут два танца — медленный вальс и ча-ча-ча. Танцоры продемонстрируют базовые движения этих танцев, а профессиональное жюри оценит уровень участников.

Любители (продвинутые танцоры) также продемонстрируют два танца по программе — европейской или латиноамериканской. Завершат состязания мастера, которые станцуют джайв и танго. По итогам конкурса жюри определит обладателей трех призовых мест в каждой подгруппе.

«Между блоками соревнований для всех желающих будут организованы массовые мастер-классы под руководством преподавателей и известных профессиональных танцевальных пар. А перед церемонией награждения состоится массовый флешмоб по зумбе», - добавляется в сообщении.

Гости парка также смогут посетить сценическую площадку, где пройдет музыкальный концерт с участием популярных артистов, музыкальных коллективов и профессиональных танцоров.

Как ожидается, в мероприятии примут участие более трех тысяч человек. Вход свободный.

«Московское долголетие» – проект мэра Москвы для горожан старшего возраста, желающих реализовать себя. Участники проекта могут заниматься спортом, ходить в творческие кружки, учить языки и многое другое. Все занятия абсолютно бесплатны и проходят в каждом районе города. Записаться в интересную секцию можно в центре социального обслуживания или во время открытых уроков в парках столицы. Для этого нужны паспорт, СНИЛС и социальная карта москвича.

К социальной программе «Московское долголетие» с марта текущего года уже присоединилось порядка 115 тысяч столичных пенсионеров.