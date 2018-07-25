РИАМО - 25 июл. В центре Москвы на семи улицах появились выделенные полосы для общественного транспорта, которые сократят интервалы движения автобусов на 17 маршрутах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Выделенные полосы открылись на Верхней и Нижней Радищевской улицах, Николоямской улице, улице Солянка и Солянском проезде, Баррикадной улице и улице Волхонка. Длина каждой полосы для общественного транспорта составляет от 50 метров до одного километра. Их суммарная протяженность – два километра.

«По новым «выделенкам» следуют автобусы 17 маршрутов, которыми в общей сложности пользуются 150 тысяч пассажиров каждый день. Теперь транспорт станет курсировать без задержек: на отдельных участках скорость движения автобусов возрастет примерно на 50%. Пассажиры смогут сэкономить в пути до 15 минут», – сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Более 42 километров выделенных полос для движения общественного транспорта оборудуют в Москве в ближайшие два года. Это позволит сделать движение быстрее на 198 маршрутах.

Всего в столице уже обустроили более 289 километров выделенных полос.