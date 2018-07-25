РИАМО - 25 июл. Объектом культурного наследия регионального значения признали доходный дом купца Николая Титова в Ружейном переулке в столичном районе Хамовники, его построили в начале ХХ века, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Доходный дом купца Николая Титова в Ружейном переулке, дом 2а, признали объектом культурного наследия регионального значения. Это каменное четырехэтажное здание, построенное в 1914 году по проекту архитектора Михаила Исакова. Дом во многом сохранил свой первоначальный облик», – говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что статус объекта культурного наследия обеспечивает доходному дому в Ружейном переулке охрану государства. Любые ремонтные или реставрационные работы проводятся только под контролем и после согласования с департаментом культурного наследия. Здание запрещено сносить, а исторический облик нельзя нарушать.

«Хорошо сохранилось декоративное оформление фасадов дома, а также некоторые элементы интерьера. Так, внутри доходного дома остались оригинальные лестницы, украшающие парадную часть здания. Интересно, что здание в Ружейном переулке – одно из немногих известных построек в Москве авторства архитектора Михаила Исакова, который после революции 1917 года работал в инвентаризационной конторе», – сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что здание в Ружейном переулке интересно не только с архитектурной, но и в некоторой степени с археологической точки зрения. В этом доме в 20-е годы прошлого века жили известный археолог Павел Дмитриев и его жена, работавшая в Оружейной палате, Елена Липеровская.

Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в столице ведется постоянно. Список объектов культурного наследия регулярно пополняется: только за последние семь лет охранный статус получили около 700 памятников. Из них более 370 – это выявленные объекты культурного наследия, а порядка 325 – объекты культурного наследия как федерального, так и регионального значения.