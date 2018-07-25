РИАМО - 25 июл. На территории Подмосковья за прошедшие сутки зарегистрировано 18 пожаров, к их тушению привлекли 165 человек личного состава, сообщается в среду на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

«Пожаров – 18. Спасен – один человек. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 165 человек, 55 единиц техники», – говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 10 раз, спасли 15 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировали.

В Ступине обнаружили очаг африканской чумы свиней на территории личного подсобного хозяйства. Проведено уничтожение 32 свиней на территории хозяйства путем сжигания. Произведены дезинсекционные работы в очаге заражения на площади 500 квадратных метров.

За сутки очагов горения сухой травы не зарегистрировано, очагов природных пожаров также не зарегистрировано.