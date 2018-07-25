РИАМО - 25 июл. Кратковременные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, максимальная температура воздуха составит плюс 27 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на юго-западной периферии антициклона, вблизи атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 23-25 градусов, по области плюс 22-27 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.

«Есть люди, которые длительно страдают хроническими заболеваниями или же перенесли недавно острое сосудистое нарушение, метеочувствительность у них проявляется острыми обострениями даже при малейших колебаниях метеопараметров. Этой категории метеозависимых людей нужно ориентироваться на медико-метеорологические прогнозы погоды, не забывать строго выполнять рекомендации и назначения врачей», – предупреждают синоптики.