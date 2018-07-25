РИАМО - 25 июл. Реконструкция аварийного моста через реку Нару в подмосковном Серпухове вступила в основную стадию, уже практически готов первый пролет, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Работы проводит территориальное подразделение ПАО «Мостотрест» «Мостоотряд-99». На счету у компании множество успешных проектов.

«Ранее на объекте обустроен строительный городок, смонтирована система видеонаблюдения, осуществлен демонтаж старого мостового перехода и полотна. В настоящий момент практически готов первый пролет, с помощью стапеля продолжается сборка металлоконструкций», - отмечается в материале.

Кроме того, проводятся подготовительные работы по укреплению конуса первой опоры, а также забетонирован ростверк (основание) второй опоры и ведется подготовка к бетонированию стоек. На третьей опоре ведется подготовка специальных сооружений для дальнейшей надвижки пролетного строения.

Решение о перекрытии моста было принято руководством Серпухова в 2016 году, после того как приглашенные эксперты, изучив техническую документацию и проведя тщательное обследование объекта, присвоили ему наивысшую категорию дефектов по безопасности движения.

«Ввод в строй данного объекта является приоритетной задачей для администрации Серпухова. Оборонный мост связывает крупные микрорайоны города», - отметил глава городского округа Серпухов Дмитрий Жариков.

На реконструкцию социально значимого объекта из регионального бюджета выделено 568,3 миллиона рублей на условиях софинансирования из муниципального бюджета в размере 299,1 миллиона рублей.

Открытие моста запланировано на май 2019 года, но, учитывая изначально высокие темпы и используемые ресурсы (свыше 100 человек трудятся в две смены, задействовано порядка 20 единиц техники), существует вероятность завершения строительно-монтажных работ уже в конце текущего года.

Обновленный мост будет отвечать всем существующим нормативам безопасности. Его оснастят локальными очистными сооружениями для фильтрации ливневых стоков, современным наружным освещением, а также камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».