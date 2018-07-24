РИАМО - 24 июл. На книжном фестивале «Букинист», который проходит в Москве на Новом Арбате, сейчас можно приобрести прижизненное издание «Братьев разбойников» Александра Пушкина, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

«Общегородскому книжному фестивалю, что проходит на Новом Арбате, есть чем удивить всех любителей чтения, включая и самых искушенных коллекционеров. К примеру, сейчас на фестивале можно приобрести второе, прижизненное, издание поэмы А.С. Пушкина «Братья разбойники», - говорится в сообщении.

Пушкин написал поэму «Братья разбойники» в 1822 году, это произведение вместе с «Бахчисарайским фонтаном», «Кавказским пленником» и «Цыганами» относится к циклу «Южных поэм».

Второе издание книги было выпущено 22 июня 1827 года, но в продажу, за исключением небольшого количества экземпляров, так и не поступило, и книги пропали почти на сто лет.

«Эксперты считают, что Пушкин и его друг С.А. Соболевский, которому поэт поручил заниматься изданием «Братьев Разбойников», решили законсервировать второй тираж из-за ценового конфликта с книгопродавцом А. Ширяевым: тот, будучи обладателем прав на первый тираж книги, сделал все возможное, чтобы продавать второе издание стало просто невыгодно», - говорится в сообщении.

900 экземпляров книги, то есть практически весь тираж, были обнаружены только в 1915 году.

«Сегодня экземпляры этой книги могут стоить, в зависимости от состояния, от 120 тысяч до 600 тысяч рублей. На «Букинисте» данный экземпляр в очень хорошем состоянии будет продаваться за 150 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

На прилавках первого общегородского книжного фестиваля «Букинист» можно найти тысячи книг на любой вкус и бюджет: от учебной литературы до прижизненных изданий классиков.