РИАМО - 24 июл. Жители Банного и Вокзального переулков в центре подмосковного Сергиева Посада обсудили с представителями администрации проблемы благоустройства территории, сообщает телеканал ТВР24.

Банный и Вокзальный переулки находятся в самом центре Сергиева Посада рядом с гостиничным комплексом. Здесь туристический район соседствует с неблагоустроенной застройкой: в частном секторе плохие дороги, заросшие участки, отсутствует водопровод и канализация. В Банном переулке жители обратили внимание на качество дороги и регулярное подтопление домов.

«Глава поручил заняться водоотводом, дорогу на Банном к 1 августа решено засыпать щебнем, а участок со стороны улицы Митькина заасфальтировать. Нерешенной остается проблема с водой и канализацией - коммуникации к домам подведены, люки стоят, не хватает канализационно-насосной станции. Глава района дал поручение представителям водоканала поднять документацию по данному участку и решить вопрос», - отмечается в материале.

Жители Вокзального переулка высказали пожелание, чтобы работы по обустройству канализации и водопровода провели также и на их территории. Также жители попросили привести в порядок тропинку, которая соединяет оба переулка, а на заросшем участке в Вокзальном перелуке организовать детскую площадку.

Администрация пообещала помочь с завозом земли для посадки цветов и кустарников на придомовых участках и муниципальных землях, осенью пройдет закупка кустов для высадки. Решено также привести в порядок берега реки Кончуры, а на мосту укрепить или заменить перила.