РИАМО - 24 июл. Дольщики, вложившие денежные средства в ЖК «Центральный», застройщик которого находится в стадии банкротства, получат новые квартиры в городском округе Орехово-Зуево, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Права 43 дольщиков ЖК «Центральный» будут обеспечены путем предоставления квартир в новостройке на проспекте Клязьминский в городском округе Орехово-Зуево», - говорится в сообщении.

Застройщиком объекта является АО «Воскресенский домостроительный комбинат». Новый дом рассчитан на 336 квартир, общая площадь которых составляет свыше 17 тысяч квадратных метров.

«Инспекторский состав главного управления государственного строительного надзора Московской области уже приступил к проверке по извещению об окончании строительства жилого дома, расположенного по адресу: городской округ Орехово-Зуево, Клязьминский проспект», - говорится в сообщении.

На прилегающей к дому территории обустроены детская игровая и спортивная площадки, тротуары, парковочные места, выполнено озеленение. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения.

«После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний, объекту будет выдано заключение о соответствии», - сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Проверка по извещению об окончании строительства жилого дома на Клязьминском проспекте завершится 17 августа.