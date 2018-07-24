РИАМО - 24 июл. В Нахабине 28 июля состоится шоу дронов и авиамоделей, , которое пройдет в рамках Первого официального чемпионата России по дрон-рейсингу, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«28 июля 2018 года заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев откроет шоу дронов и авиамоделей, которое пройдет в рамках Первого официального чемпионата России по дрон-рейсингу в классе F-3U и Российского Этапа Кубка Мира по дрон-рейсингу в классе F-3U», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия в этот день пройдут зрелищные полеты дронов, гонки на ночной трассе, мастер-классы для школьников и молодежи и воздушная акробатика на огромных авиамоделях и вертолетах.

Сильнейшие пилоты впервые поборются за звание официального чемпиона России. Это будет первый официальный этап Кубка мира на территории Российской Федерации. Он уже внесен внесен в официальный календарь Международной Ассоциацией Аэронавтики, что дает России шанс достойно войти в мировую элиту дрон-рейсинга.

«Это знаковое мероприятие. Это первый чемпионат России по дрон-рейсингу, и по его итогам будет определен состав сборной команды России, которая будет защищать честь страны на чемпионате мира в Китае в ноябре», - отметил Буцаев.

Участников ждет сложная и интересная гоночная трасса с большим количеством препятствий, поворотов и пересечений, в полном соответствии с Международными правилами FAI. Участники соревнований не знают заранее конфигурацию уникальной трассы, что делает гонку дронов еще более сложной и азартной.

Мероприятие пройдет по адресу: город Красногорск, поселок Нахабино, улица Володарского, дом 14, на взлетно-посадочной полосе Детского технического авиамодельного клуба «Зигзаг».