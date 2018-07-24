РИАМО - 24 июл. Два бадминтониста из Подмосковья в составе Российской сборной приняли участие в первом молодежном первенстве Европы по спорту глухих и завоевали пять медалей, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«С 20 по 24 июля в Словакии проходило первое молодежное первенство Европы по спорту глухих. В соревнованиях в Тренчине приняли участие 33 спортсмена из 8 стран в возрасте до 21 года», - говорится в сообщении.

Екатерина Матвиива из Раменского выиграла золотую медаль в паре и серебро в одиночном разряде. Владимир Орлов из Коломны завоевал серебряную награду в миксте и две бронзовые медали в одиночном и парных выступлениях.

«Спорт – это возможность достичь успеха в жизни для человека с любыми возможностями. Екатерина Матвиива и Владимир Орлов показали отличную подготовку и на первых же международных соревнованиях завоевали сразу несколько наград», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Матвиива и Орлов – победители последнего первенства России среди юниоров и юниорок, прошедшего в апреле этого года. Благодаря этой победе они смогли принять участие в первенстве Европы.