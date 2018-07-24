РИАМО – 24 июл. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким и родным умершего советника главы государства Вениамина Яковлева, сообщает Газета.ru.

Советник президента России Яковлев скончался во вторник на 87-м году жизни.

«Уважаемые Галина Ивановна, Вера Вениаминовна, Наталья Вениаминовна. Примите глубокие соболезнования в связи с постигшим вас горем. Уход из жизни Вениамина Федоровича Яковлева — большая, невосполнимая утрата», — написал Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства также подчеркнул вклад Яковлева в совершенствование судебной системы и развитие юридической науки.

Путин отметил, что Яковлев был крупным ученым, видным государственным деятелем, широко образованным человеком, проявившим талант, ответственность и преданность делу.

Яковлев в начале 1990-х годов принимал участие в работе над текстом Конституции России, а также был главой Высшего арбитражного суда и главой Минюста СССР.