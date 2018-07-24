РИАМО - 24 июл. Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области продолжается расследование уголовного дела в отношении Александра Семина по факту убийства 5-летней девочки в городе Серпухове, а также преступлений против ее половой неприкосновенности, сообщается на сайте СК РФ.

«Сегодня по ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

22 июля с детской площадки возле дома в Серпухове пропала 5-летняя девочка. Незамедлительно были организованы ее поиски. Но, несмотря на все усилия волонтеров, найти живым ребенка не удалось. Буквально за несколько часов поисков добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» была обнаружена спортивная сумка, в которой находилось тело пропавшей девочки. В кратчайшие сроки следователями совместно с оперативными сотрудниками был установлен и задержан подозреваемый.

В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательственной базы. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе генетической, психиатрической, судебно-медицинской. Также было изучено видео с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано, как подозреваемый проходит и держит в руках спортивную сумку, в которой позже было обнаружено тело ребенка.

Кроме того, следователями регионального СК России выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления в отношении несовершеннолетней, а также анализируются материалы, опубликованные в различных СМИ.

Так, по результатам проверки, проведенной следственными органами ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ о том, что задержанный по подозрению в убийстве девочки в городе Серпухове якобы и ранее пытался совершить противоправные действия в отношении детей, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции ОУУПиПДН МУ МВД России «Серпуховское», который подозревается в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, 6 июня 2017 года участковому было поручено проведение проверки по факту обращения местной жительницы о совершении Семиным в отношении ее дочери противоправных действий. Однако полицейский, понимая, что факт совершения на обслуживаемом им участке преступления в отношении малолетних является негативным показателем работы, и не желая проводить всестороннюю и объективную проверку на причастность Семина к совершенному преступлению, 4 июля 2017 года вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В отношении Семина не было осуществлено уголовное преследование, и данное обстоятельство сформировало у него чувство безнаказанности, что привело к совершению им в ночь с 22 на 23 июля 2018 года особо тяжких преступлений в отношении 5-летней девочки.

В настоящее время бывший участковый допрашивается. Расследование всех обстоятельств и причин произошедшего продолжается.