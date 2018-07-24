РИАМО - 24 июл. Формовочную обрезку деревьев проведут на Садовом кольце в Москве 25 июля, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

«Завтра, 25 июля, будет проводиться формовочная обрезка деревьев, высаженных на Садовом кольце в рамках городского благоустройства», - говорится в сообщении.

В рамках весенне-летних сезонных работ производится обрезка крон почти у 2 тысяч лип и кленов. Работы будут проводиться на всем Садовом кольце.

Формовочная обрезка предусмотрена также для деревьев, высаженных на въездных группах на пересечении вылетных магистралей с МКАД.

Летняя обрезка побегов отличается от основной весенней формовки кроны. Выросшие побеги на скелетных ветвях будут укорочены под основную форму дерева на 15, 25, а иногда на 50 сантиметров. Такой активный прирост к середине лета дают молодые липы, декоративные яблони, вязы. Намного меньше укорачиваются летние побеги взрослых, тридцатилетних лип.

Обрезка поможет молодым побегам одревеснеть к осени, что защитит их от подмерзания зимой. А зрелые деревья почистят от сухих веток и удалят слабые побеги.